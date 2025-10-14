Форма поиска по сайту

14 октября, 17:06

Культура

Певец Расторгуев назвал "глупостью" роды под песню группы "Любэ"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В тюменском родильном доме женщине во время родов включили песню "Прорвемся!" группы "Любэ". Солист музыкального коллектива Николай Расторгуев в беседе с изданием "Абзац" назвал это глупостью.

"Ну раз уж ей подошла моя песня для родов, то и хорошо. Практически доброе дело сделали", – добавил он.

Ранее появилась информация, что в одном из роддомов Тюмени будущим мамам начали включать популярные музыкальные композиции. Врачи считают, что это поможет женщинам справиться с тревожностью.

Помимо песни группы "Любэ", роженицы также могут услышать лирическую балладу "Спасибо, родная" Михаила Боярского. Включают им и хиты американского исполнителя Джастина Бибера.

В роддоме Тюмени стали включать музыку будущим мамам

