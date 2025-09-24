Форма поиска по сайту

24 сентября, 07:36

Политика

В ГД предложили ограничить иностранную музыку на спортивных мероприятиях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы направили обращение в Минспорт и Минкультуры с предложением рекомендовать организаторам массовых спортивных мероприятий использовать песни российских авторов в приоритетном порядке, особенно патриотического смысла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по спорту Олег Матыцин, думские депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Их обращение также направлено в адрес вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Парламентарии считают, что их идея будет способствовать укреплению национального духа, воспитанию патриотизма, уважения и любви к родине, прежде всего молодежи.

По словам депутатов, рекомендации позволят снизить долю воспроизведения композиций иностранных авторов, подавляющее большинство из которых в 2022 году осудило проведение СВО на Украине, объявило об отмене концертов в РФ, а также враждебно относится к России.

Матыцин, Колунов и Вольфсон также выразили готовность поучаствовать в разработке этих рекомендаций.

Ранее заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) предложил создать российскую музыкальную премию международного уровня. С его слов, главное в создании подобной премии – не связывать ее с зарубежными проектами и не проводить аналогий. Следует сделать что-то новое и качественное, подчеркнул исполнитель.

В Госдуме предложили ограничить зарубежную музыку на спортивных матчах

политикаобщество

Яндекс.Метрика