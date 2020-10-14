Театр Наций отменил премьерные показы спектакля "Горбачев" из-за болезни Хаматовой

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Государственный театр наций отменил премьерные показы спектакля "Горбачев" 14, 16 и 17 октября из-за болезни Чулпан Хаматовой, сообщается на сайте театра.
Там уточнили, что сдать билеты, приобретенные в кассе, можно в течение 10 дней после спектакля. Тем, кто оплачивал билеты банковской картой, необходимо иметь ее при себе вместе с паспортом. Средства будут возвращены в срок от трех до 14 дней.
С теми, кто купил билеты на сайте театра, свяжутся сотрудники. Возврат осуществляется только при наличии кассового чека, напомнили в театре.
Ранее партия "Коммунистов России" направила письмо в Минкультуры РФ с просьбой прекратить постановку "Горбачев". В партии считают, что спектакль оскорбляет россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР.
Пресс-секретарь Горбачев-фонда Павел Палажченко назвал это "попыткой цензуры, которая в РФ запрещена".
Спектакль "Горбачев" в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса рассказывает о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (Евгений Миронов) и Раиса Максимовна (Чулпан Хаматова).
В начале октября в театре на предпремьерном показе побывал сам Горбачев.
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