В Горбачев-фонде прокомментировали призыв запретить постановку спектакля "Горбачев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь Горбачев-фонда Павел Палажченко назвал попыткой цензуры призыв партии "Коммунисты России" запретить постановку спектакля "Горбачев" в Театре Наций, сообщает РИА Новости.

"Это попытка цензуры, которая в Российской Федерации запрещена", – заявил Палажченко.

10 октября состоялась премьера спектакля "Горбачев" в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса.

Спектакль рассказывает о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (Евгений Миронов) и Раиса Максимовна (Чулпан Хаматова).

В начале октября в театре на предпремьерном показе побывал сам Горбачев.

Члены "Коммунистов России" направили письмо в Минкультуры РФ с просьбой прекратить постановку. В партии считают, что спектакль оскорбляет россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР.