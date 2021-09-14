Москва онлайн: Федор Бондарчук и Антон Долин обсудят фильм "Бондарчук. Battle"

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15 сентября в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО. Арт" состоится обсуждение документального фильма журналистов Антона Желнова, Дениса Катаева и режиссера Ильи Белова "Бондарчук. Battle".

О режиссере Сергее Бондарчуке и работе над фильмом расскажут Федор Бондарчук, Антон Желнов и Денис Катаев. В роли модератора беседы выступит кинокритик Антон Долин.

В новом фильме про Сергея Бондарчука рассказывается не только о личности режиссера, но и об уникальном периоде в истории кино, который пришелся на годы оттепели и связан с большими надеждами на светлое будущее.

Смотрите прямую трансляцию 15 сентября в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.