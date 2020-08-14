Эксперт предрек прирост зрителей в кинотеатры в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что в ближайшее время ситуация с посещаемостью кинотеатров должна измениться в лучшую сторону. Также он отметил, что исследование о падении оборотов российских кинотеатров не совсем верное.

"Конечно, как только будут открываться регионы, будут появляться значимые фильмы, ситуация будет улучшаться. Начиная со второй половины августа у нас будут выходить большие картины – как российские, так и голливудские", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что к осени ситуация полностью стабилизируется. По его словам, с сентября откроются все кинотеатры и сборы могут достигнуть прежних показателей.





Олег Березин председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Конечно, к сентябрю ситуация будет меняться. Будет лучше, гораздо лучше.

Березин заявил, что исследование ВТБ не совсем верное, однако прокатчики ожидали подобных результатов.

"Эти цифры нас не расстраивают и не удивляют. Мы к ним были готовы. Тут нет какого-то неприятного сюрприза. Но это сравнение, которое опубликовали по поводу выполнения планов на 5%, не очень корректно. Мы сравниваем прошлый год, когда работали все кинотеатры по всей стране, а сейчас мы сравниваем с неделей, когда открыто всего 25% всех кинотеатров. Это как минимум нечестно", – пояснил представитель АВК.

Березин подчеркнул, что в Санкт-Петербурге до сих пор закрыты все кинотеатры, а это второй рынок по численности кассовых сборов после Москвы. Аналогичная ситуация происходит с Краснодарским краем, который занимает четвертое место в данной градации.

По мнению эксперта, люди не станут отдавать предпочтение онлайн-кинотеатрам, к которым они привыкли за последние месяцы в связи с пандемией коронавируса. Березин считает, что в кинотеатр ходят в основном не за тем, чтобы посмотреть кино, а чтобы хорошо провести время в кругу друзей.

"Люди будут ходить, потому что люди в основном хотят не смотреть фильмы, а хорошо проводить время. Это немножко другое восприятие. Как в ресторан не ходят поесть, а скорее провести время в атмосфере с друзьями", – уверен Березин.

Ранее стало известно, что оборот российских кинотеатров в первые десять дней августа составил 5% от значений за аналогичный период прошлого года. Такие показатели озвучил эквайринговый бизнес ВТБ.

По словам директора департамента эквайринга Алексея Киричека, август – традиционно низкий сезон для кинотеатров, так как многие уходят в отпуск. Но сегодня ситуация осложняется коронавирусом: шахматная рассадка в залах позволяет продавать на 50% меньше билетов, прокат голливудских блокбастеров отложили, а другие премьеры люди уже посмотрели в онлайн-кинотеатрах.

