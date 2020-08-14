Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:30

Эксперт предрек прирост зрителей в кинотеатры в ближайшее время

культура общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что в ближайшее время ситуация с посещаемостью кинотеатров должна измениться в лучшую сторону. Также он отметил, что исследование о падении оборотов российских кинотеатров не совсем верное.

"Конечно, как только будут открываться регионы, будут появляться значимые фильмы, ситуация будет улучшаться. Начиная со второй половины августа у нас будут выходить большие картины – как российские, так и голливудские", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что к осени ситуация полностью стабилизируется. По его словам, с сентября откроются все кинотеатры и сборы могут достигнуть прежних показателей.

Конечно, к сентябрю ситуация будет меняться. Будет лучше, гораздо лучше.
Олег Березин
председатель Ассоциации владельцев кинотеатров

Березин заявил, что исследование ВТБ не совсем верное, однако прокатчики ожидали подобных результатов.

"Эти цифры нас не расстраивают и не удивляют. Мы к ним были готовы. Тут нет какого-то неприятного сюрприза. Но это сравнение, которое опубликовали по поводу выполнения планов на 5%, не очень корректно. Мы сравниваем прошлый год, когда работали все кинотеатры по всей стране, а сейчас мы сравниваем с неделей, когда открыто всего 25% всех кинотеатров. Это как минимум нечестно", – пояснил представитель АВК.

Березин подчеркнул, что в Санкт-Петербурге до сих пор закрыты все кинотеатры, а это второй рынок по численности кассовых сборов после Москвы. Аналогичная ситуация происходит с Краснодарским краем, который занимает четвертое место в данной градации.

По мнению эксперта, люди не станут отдавать предпочтение онлайн-кинотеатрам, к которым они привыкли за последние месяцы в связи с пандемией коронавируса. Березин считает, что в кинотеатр ходят в основном не за тем, чтобы посмотреть кино, а чтобы хорошо провести время в кругу друзей.

"Люди будут ходить, потому что люди в основном хотят не смотреть фильмы, а хорошо проводить время. Это немножко другое восприятие. Как в ресторан не ходят поесть, а скорее провести время в атмосфере с друзьями", – уверен Березин.

Ранее стало известно, что оборот российских кинотеатров в первые десять дней августа составил 5% от значений за аналогичный период прошлого года. Такие показатели озвучил эквайринговый бизнес ВТБ.

По словам директора департамента эквайринга Алексея Киричека, август – традиционно низкий сезон для кинотеатров, так как многие уходят в отпуск. Но сегодня ситуация осложняется коронавирусом: шахматная рассадка в залах позволяет продавать на 50% меньше билетов, прокат голливудских блокбастеров отложили, а другие премьеры люди уже посмотрели в онлайн-кинотеатрах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать