Ди Каприо рассказал о чувстве стыда за роль в фильме

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Актер Леонардо Ди Каприо заявил, что не хочет, чтобы зрители когда-нибудь смотрели фильм "Кафе "Донс Плам", в котором он снялся в начале своей карьеры.

По мнению актера, он сыграл плохо, сообщает New York Post. Ди Каприо также отметил, что в целом считает фильм провальным, передает "Вечерняя Москва".

Это фильм о компании 20-летних парней, которые каждую субботу встречаются в закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками.

Ди Каприо в нем сыграл грубого и бесцеремонного молодого человека. Картину снимали в 1995 году всего шесть дней на черно-белую пленку.

Ранее Ди Каприо посоветовал начинающим актерам изучать кинематограф и сравнивать себя с лучшими его представителями, чтобы отталкиваться от этой планки.