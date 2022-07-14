Вышел трейлер второго сезона "Американских историй ужасов"

Видео: youtube.com/FX NetworksСтриминговый сервис Hulu опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала "Американские истории ужасов".
Картина является спин-оффом "Американской истории ужасов". В новом сериале в каждом эпизоде рассказывается отдельная история.
Второй сезон получил название "Die-O-Rama". Главные роли исполнили Пэрис Джексон, Меррин Данги, Селена Слоун. Премьера состоится 21 июля.
Ранее сообщалось, что сериал "Винчестеры", который будет приквелом "Сверхъестественного", выйдет на экраны 11 октября 2022 года. Картина расскажет о юности отца Сэма и Дина Винчестеров. Зрители увидят знакомство Джона Винчестера с Мэри, будущей матерью своих детей. В сериале также покажут, как начиналась его борьба с нечистой силой.
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