Названа дата выхода приквела "Сверхъестественного"

Фото: кадр из сериала "Сверхъестественное"; режиссеры – Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер; производство – Warner Bros. Television

Сериал "Винчестеры", который будет приквелом "Сверхъестественного", выйдет на экраны 11 октября 2022 года. Об этом сообщает Deadline.

Картина расскажет о юности отца Сэма и Дина Винчестеров. Зрители увидят знакомство Джона Винчестера с Мэри, будущей матерью своих детей. В сериале также покажут, как начиналась его борьба с нечистой силой.



Авторами приквела стали Дженсен Эклс, который сыграл Дина Винчестера, и его супруга Дэннил. Главные роли в сериале достались Дрейку Роджеру и Мэг Доннелли.

Ранее режиссеры и продюсеры картины Мэтт и Росс Даффер рассказали, что серии заключительного, пятого сезона сериала "Очень странные дела" станут короче, в отличие от ранних эпизодов. При этом финальная серия будет длинной. По словам создателей проекта, заключительный эпизод продлится 2,5 часа.

