12:13Культура
Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Российский кинорежиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, передает РИА Новости слова его помощницы Маргариты Афониной.
"Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", – поделилась она.
Сам режиссер не стал комментировать свое состояние.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Сокуров якобы попал в реанимацию после операции на сердце.
До этого стало известно, что народного артиста РСФСР Глеба Панфилова положили в больницу в Москве с инсультом. По словам директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера, на момент госпитализации режиссер мог говорить, что дает надежду на положительное развитие событий.
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