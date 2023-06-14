Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский кинорежиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, передает РИА Новости слова его помощницы Маргариты Афониной.

"Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", – поделилась она.

Сам режиссер не стал комментировать свое состояние.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Сокуров якобы попал в реанимацию после операции на сердце.

До этого стало известно, что народного артиста РСФСР Глеба Панфилова положили в больницу в Москве с инсультом. По словам директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера, на момент госпитализации режиссер мог говорить, что дает надежду на положительное развитие событий.