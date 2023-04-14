Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его братом

Фото: AP Photo/Charles Sykes/Invision

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи заявил, что его коллега по сериалу "Настоящий детектив" Вуди Харрельсон может оказаться его братом по отцу, сообщает The Guardian. Артисты решают, делать ли ДНК-тест.

53-летний Макконахи и 61-летний Харрельсон дружат семьями, и, как они сами признаются, родственники часто путают их на фотографиях. Несколько лет назад в Греции друзья обсуждали, как близки они и их семьи.

"И мама говорит: "Вуди, а я знала твоего отца". И все расслышали многоточие после слова "знала". Это было "знала" со смыслом", – заявил Макконахи.

После этого они выяснили, что отец Харрельсона, наемный убийца, был на свободе во время второго развода родителей Макконахи и мог несколько раз встретиться с его матерью.

В сентябре Макконахи рассказал о своем отношении к домогательствам и насилию, которые он пережил в юном возрасте. Ранее актер в своем автобиографическом произведении "Зеленый свет" поделился, что он вступил в интимную близость в 15 лет из-за шантажа. Через три года после инцидента Макконахи домогался взрослый мужчина, чью личность в книге артист не раскрыл.

По словам актера, подобные события никак не отразились на его доверии к другим людям. Макконахи заявил, что не собирается "бояться отношений". Более того, актер предпочитает не возвращаться к воспоминаниям о насилии.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!