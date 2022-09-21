Мэттью Макконахи рассказал о пережитых в молодости домогательствах и насилии

Фото: кадр из фильма "Море соблазна"/режиссер – Стивен Найт; производство – Global Road Entertainment, IM Global, Shoebox Films, Starlings Entertainment

Американский актер и продюсер, известный по фильмам "Интерстеллар", "Джентельмены" и "Линкольн для адвоката", рассказал о своем отношении к домогательствам и насилию, которые он пережил в юном возрасте. Об этом сообщает издание ET.

Ранее актер в своем автобиографическом произведении "Зеленый свет" поделился, что он вступил в интимную близость в 15 лет из-за шантажа. Через три года после инцидента Макконахи домогался взрослый мужчина, чью личность в книге артист не раскрыл.

По словам актера, подобные события никак не отразились на его доверии к другим людям. Макконахи заявил, что не собирается "бояться отношений".

"Я не позволю этому поколебать мое чувство доверия к людям и всегда говорю, что у меня могут быть здоровые отношения, и это даже не подлежит обсуждению", – поделился артист.

Более того, актер предпочитает не возвращаться к воспоминаниям о насилии. Звезда картины "Интерстеллар" не отрицает того, что эти события были в его жизни, но не желает продолжать носить в себе мысли о них.

Ранее сообщалось, что фильм "Далласская афера" с Макконахи в главной роли не выйдет в прокат. Киностудия Skydance решила остановить производство картины за шесть недель до начала съемок. В основе фильма лежала реальная история женской футбольной команды из Далласа, которая в 1984 году отправилась на чемпионат мира в Китай.