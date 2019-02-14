Стала известна дата прощания с певцом Захаровым

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Церемония прощания с народным артистом РФ Сергеем Захаровым состоится 16 февраля в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища, сообщила Агентству "Москва" директор певца Лариса Бутырина.

Церемония прощания начнется в 11:00. После нее состоится кремация.

Захаров умер в столичной больнице от сердечной недостаточности на 69-м году жизни. Предварительная причина – сердечная недостаточность.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаев. В 1975 году снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки".

Захаров был солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова, работал в Ленинградском мюзик-холле.

С гастролями певец побывал в 43 странах мира. Прославился исполнением песен "Очи черные", "Московские окна", "Отцвели хризантемы" и других.