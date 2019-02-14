Представители Семена Слепакова опровергли его госпитализацию

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Концертный директор продюсера, сценариста, комедийного актера Семена Слепакова Евгения Лазаревская не подтвердила его госпитализацию. Об этом сообщает портал Москва 24.

"У нас все хорошо, готовимся к концерту", – заявила представитель артиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Слепаков попал в больницу из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что заболевание у артиста нашли давно, однако пройти курс лечения он решил лишь накануне. По данным журналистов, ему даже потребовалось небольшое хирургическое вмешательство, которое требует реабилитации в медицинской палате.

Семен Слепаков известен как автор-исполнитель песен. В прошлом – капитан команды КВН "Сборная Пятигорска". Продюсер сериалов "Интерны", " Универ. Новая общага", "Сашатаня", "ХБ", "Озабоченные, или Любовь зла", "Домашний арест".