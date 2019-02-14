Семена Слепакова госпитализировали – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российского продюсера, сценариста, комедийного актера Семена Слепакова доставили в одну из столичных клиник. По данным РЕН ТВ, у артиста возникли проблемы с сердцем.

По информации телеканала, заболевание у Слепакова была выявлена давно, накануне он решил обратиться в медучреждение, чтобы пройти курс лечения. Потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – из-за этого ближайшие дни он проведет в медицинской палате.

Семен Слепаков также известен как автор-исполнитель песен. В прошлом – капитан команды КВН "Сборная Пятигорска". Продюсер сериалов "Интерны", " Универ. Новая общага", "Сашатаня", "ХБ", "Озабоченные, или Любовь зла", "Домашний арест".