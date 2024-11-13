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Британский актер Тимоти Уэст умер на 91-м году жизни. Заявление семьи Уэста цитирует издание The Guardian.

Дети актера рассказали, что Уэст скончался во сне 12 ноября. Также по их словам, артист ушел из жизни в кругу близких людей. У Уэста остались супруга, с которой он прожил в браке более 60 лет, а также двое сыновей, семеро внуков и четверо правнуков.

Последние дни жизни Уэст провел в больнице.

С 1960-х годов он активно снимался на телевидении. Наибольшую известность ему принесли экранизации произведений Чарльза Диккенса: "Тяжелые времена", "Оливер Твист", "Холодный дом". Также он запомнился зрителям по сериалу "Романтическое путешествие по каналам".

Как отмечает BBC, Уэст был постоянным исполнителем ролей в пьесах Уильяма Шекспира, в частности, он играл короля Лира. Кроме того, он воплотил на экране образы политических деятелей – Михаила Горбачева, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля.