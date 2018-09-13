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Культура

13 сентября 2018, 12:49

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов года

культура музыка

Фото:АР/Robb Cohen

Хип-хоп исполнитель Шон Картер, известный как Jay-Z, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов года по версии журнала Forbes.

За последние 12 месяцев Jay-Z заработал 76,5 миллиона долларов. Такой солидный куш принес ему совместный с женой Beyonce альбом под названием Everything Is Love и тур On The Run II в поддержку пластинки.

Второе место занял Шон Комбс (P. Diddy), возглавлявший список три года подряд. 64 миллиона долларов реперу принесла основанная им империя напитков, которая включает водку Ciroc, текилу DeLeón и щелочную воду Aquahydrate.

Замкнул тройку лидеров Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов. Он собирает стадионы во время гастролей, а также работает с Nike и American Express. В апреле рэпер стал лауреатом престижной Пулитцеровской премии в категории "За выдающееся музыкальное произведение".

В августе стали известны обладатели премии MTV Video Music Awards. 35-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, состоялась в нью-йоркским концертном зале Radio City Music Hall. Лучшим видео года стал клип на песню Камилы Кабельо Havana.

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