Прощание с поэтом Германом Витке пройдет 16 августа

Фото: vk.com/Герман Витке
Прощание с поэтом-песенником Германом Витке пройдет в Балашихе 16 августа. Об этом сообщила певица Ирина Дюкова на своей странице "ВКонтакте".
"Друзья, прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14:30 по адресу город Балашиха, улица Окольная, дом №6. Крематорий "Горбрус", большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем", – уточнила Дюкова.
Герман Витке ушел из жизни 12 августа.
Он родился 7 сентября 1968 года в Москве. Витке пришел в шоу-бизнесе в 1989 году. Как поэт-песенник он дебютировал в 1991 году. Отмечается, что Витке входит в десятку ведущих авторов песен в России. Песни на его стихи исполняли Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Александр Добронравов, Анжелика Варум, Ирина Понаровская, Лада Дэнс и многие другие известные артисты.
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