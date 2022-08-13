Прощание с поэтом Германом Витке пройдет 16 августа

Фото: vk.com/Герман Витке

Прощание с поэтом-песенником Германом Витке пройдет в Балашихе 16 августа. Об этом сообщила певица Ирина Дюкова на своей странице "ВКонтакте".

"Друзья, прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14:30 по адресу город Балашиха, улица Окольная, дом №6. Крематорий "Горбрус", большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем", – уточнила Дюкова.

Герман Витке ушел из жизни 12 августа.

Он родился 7 сентября 1968 года в Москве. Витке пришел в шоу-бизнесе в 1989 году. Как поэт-песенник он дебютировал в 1991 году. Отмечается, что Витке входит в десятку ведущих авторов песен в России. Песни на его стихи исполняли Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Александр Добронравов, Анжелика Варум, Ирина Понаровская, Лада Дэнс и многие другие известные артисты.