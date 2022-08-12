Скончался автор хитов Агутина и Киркорова Герман Витке

Фото: vk.com/Герман Витке
Советский и российский поэт Герман Витке 12 августа ушел из жизни. Об этом сообщила певица Ирина Дюкова на своей странице "ВКонтакте".
Витке был автором многих известных песен, которые до сих пор исполняют звезды российской эстрады, в том числе Леонид Агутин и Филипп Киркоров.
"Друзья. Сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа и большого Друга по жизни", – говорится в ее публикации.
Певица добавила, что о времени и месте прощания она сообщит позже.
Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Он пришел в шоу-бизнесе в 1989 году. Как поэт-песенник он дебютировал в 1991 году. Отмечается, что Витке входит в десятку ведущих авторов песен в России. Песни на его стихи исполняли Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Александр Добронравов, Анжелика Варум, Ирина Понаровская, Лада Дэнс и многие другие известные артисты.
Ранее стало известно, что известный французский карикатурист Жан-Жак Семпе скончался в возрасте 89 лет. Он умер в загородном доме в окружении жены и близких друзей.
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