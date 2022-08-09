Умер лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу

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Американский историк и писатель, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает издательство Simon&Schuster в Twitter.

Отмечается, что Маккалоу умер в окружении своих пятерых детей. Другой информации об обстоятельствах смерти писателя в издательстве не привели.

Дэвид Маккалоу родился в 1933 году. Его первая книга "Наводнение в Джонстауне", посвященная катастрофе 1889 года, вышла в 1968 году. В последующие годы он написал 11 работ по истории США, в том числе биографии президентов Гарри Трумэна и Джона Адамса, за которые дважды был удостоен Пулитцеровской премии.