Газманов прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме

Фото: портал Москва 24
Олег Газманов назвал заявление Лаймы Вайкуле о Крыме некрасивым. При этом певец отметил, как много артистке дала Россия.
"У меня есть четкая позиция по этому поводу, обсуждать слова Лаймы я не собираюсь. По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее во время поездки в Одессу Лайма Вайкуле сказала, что не поехала бы выступать в Крым, независимо от размера гонорара. Певица также добавила, что рада распаду СССР.
Высказывание артистки вызвало осуждение, как среди жителей Крыма, так и среди коллег Вайкуле. Комментируя ее высказывание, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что с таким отношением к Крыму ей стоит отказаться от выступлений в России.
Сама певица призналась, что шокирована реакцией окружающих на свои слова. При этом артистка заявила, что ей все равно, чем может закончиться скандал. Вайкуле также выразила сожаление, что коллеги повели себя "злобно и некрасиво".
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