Пригожин посоветовал Вайкуле не выступать в России

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Если Лайма Вайкуле считает Россию неблагонадежной, тогда ей стоит отказаться от выступлений в этой стране. Такое мнение высказал Иосиф Пригожин.

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать", – сказал продюсер, передает РИА Новости.

При этом продюсер отметил, что он считает Вайкуле талантливой артисткой и доброжелательным человеком.

Ранее во время своей поездки в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не согласилась бы поехать выступать в Крым, независимо от размера предложенного гонорара. Она также добавила, что рада распаду СССР и не питает к нему симпатии.

В Крыму после этого заявления посоветовали певице не рассматривать ситуацию с полуостровом "через кошелек".