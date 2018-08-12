В Крыму посоветовали Лайме Вайкуле не смотреть на Крым "через кошелек"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал певице Лайме Вайкуле не рассматривать ситуацию с полуостровом "через кошелек". Об этом сообщает РИА Новости.
"Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо", − сказал он.
Иоффе добавил, что в ближайшее время певицу по решению мониторинговой группы включат в так называемое "крымское досье".
Глава ОП Крыма добавил, что можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит.
Артистка во время поездки в Одессе заявила, что не согласилась бы поехать в Крым, вне зависимости от того, какой бы гонорар ей предложили. Она также отметила, что рада распаду СССР и не питает к нему теплых чувств.
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