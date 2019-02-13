Полиция прокомментировала отмену концерта Элджея

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В полиции заявили, что со стороны УМВД никаких ограничений по проведению концерта Элджея (Алексей Узенюк) в Калининграде не было.

Концерт был запланирован на 16 февраля. Об отмене выступления сообщили сами организаторы, подчеркнула полиция.

"Со стороны УМВД никаких ограничений по проведению концерта не было. Сами организаторы сообщили, что мероприятие не состоится", – заявило ведомство, передает РИА Новости.

Организацией концерта популярного рэпера занимался "Макроконцерт". В компании заявили, что выступление в Калининграде отменено по причине давления со стороны госучреждений и некоммерческих организаций.

Ранее в Сети появилась петиция, в которой озвучивались требования отменить концерт Элджея в Калининграде. Петицию на данный момент подписали почти 500 человек.

В конце 2018 года в российских регионах отменяли ряд концертов современных исполнителей. В их число попали Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджей, IC3PEAK и "Френдзона". Вопрос об отмене концертов поднимали в Госдуме.