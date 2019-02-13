Полиция прокомментировала отмену концерта Элджея

В полиции заявили, что со стороны УМВД никаких ограничений по проведению концерта Элджея (Алексей Узенюк) в Калининграде не было.
Концерт был запланирован на 16 февраля. Об отмене выступления сообщили сами организаторы, подчеркнула полиция.
"Со стороны УМВД никаких ограничений по проведению концерта не было. Сами организаторы сообщили, что мероприятие не состоится", – заявило ведомство, передает РИА Новости.
Организацией концерта популярного рэпера занимался "Макроконцерт". В компании заявили, что выступление в Калининграде отменено по причине давления со стороны госучреждений и некоммерческих организаций.
Ранее в Сети появилась петиция, в которой озвучивались требования отменить концерт Элджея в Калининграде. Петицию на данный момент подписали почти 500 человек.
В конце 2018 года в российских регионах отменяли ряд концертов современных исполнителей. В их число попали Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджей, IC3PEAK и "Френдзона". Вопрос об отмене концертов поднимали в Госдуме.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.