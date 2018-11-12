У Театра Табакова сменится директор

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Александр Стульнев подал заявление об уходе по собственному желанию с поста директора Московского театра Олега Табакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Стульнев, его никто не выгонял из театра, а он получил новое предложение. Он добавил, что, возможно, продолжит работу в "Театре имени Маяковского". Он занимал должность директора "Табакерки" со дня его основания в 1997 году.

Художественным руководителем театра Табакова является Владимир Машков. Он занял этот пост после кончины Олега Табакова в марте этого года.

Ранее были высказаны предположения, что Стульнев не самостоятельно принял решение об уходе, а не смог сработаться с новым худруком.

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