У вокалиста The Wanted диагностировали неоперабельную опухоль мозга

Фото: instagram.com/tomparkerofficial

Врачи диагностировали у певца британской группы The Wanted Тома Паркера неизлечимое заболевание. Об этом сообщил журнал "OK!".

Издание уточняет: у 32-летнего вокалиста обнаружена неоперабельная опухоль мозга.

"Я чувствовал, как что-то идет не так, но я не мог представить этого", – поделился Паркер.

Певец уже начал проходить курсы лучевой и химиотерапии.

Том Паркер – вокалист бойбэнда The Wanted, получившего известность в начале 2010-х годов. В 2018 году Паркер женился на актрисе Келси Хардвик. У пары есть 16-месячная дочь Орелия, они ждут второго ребенка.