Продюсер заявил, что Борис Моисеев остался без дома

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Продюсер Евгений Фридлянд рассказал изданию "Собеседник" о состоянии певца Бориса Моисеева.

По словам Фридлянда, окружение артиста не позволяет ему восстановиться после инсульта. Продюсер рассказал, что пытался заботиться о Моисееве, когда все остальные хотели заработать больше денег на болезни человека.

"Они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали", – поделился Фридлянд.

Продюсер сообщил, что планировал отправить певца на лечение в Израиль, однако не смог этого сделать. Также Фридлянд рассказал, что близкие артиста продали его недвижимость, а деньги ушли на костюмы и шоу: "Боря остался без дома, без здоровья и без денег".

Моисеев слова продюсера пока не комментировал.

В декабре 2010 года артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи подозревали инсульт. После болезни у Моисеева появились проблемы с речью, атрофировались мышцы лица. В сентябре СМИ сообщили об ухудшении состояния певца.