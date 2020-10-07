Продюсер заявил, что Борис Моисеев остался без дома

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Продюсер Евгений Фридлянд рассказал изданию "Собеседник" о состоянии певца Бориса Моисеева.
По словам Фридлянда, окружение артиста не позволяет ему восстановиться после инсульта. Продюсер рассказал, что пытался заботиться о Моисееве, когда все остальные хотели заработать больше денег на болезни человека.
"Они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали", – поделился Фридлянд.
Продюсер сообщил, что планировал отправить певца на лечение в Израиль, однако не смог этого сделать. Также Фридлянд рассказал, что близкие артиста продали его недвижимость, а деньги ушли на костюмы и шоу: "Боря остался без дома, без здоровья и без денег".
Моисеев слова продюсера пока не комментировал.
В декабре 2010 года артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи подозревали инсульт. После болезни у Моисеева появились проблемы с речью, атрофировались мышцы лица. В сентябре СМИ сообщили об ухудшении состояния певца.
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