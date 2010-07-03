Сын Алена Делона рассказал о состоянии актера после инсульта

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Сын знаменитого французского актера Алена Делона сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного инсульта.

"Спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые тронули мое сердце. Как вы можете видеть, ему становится все лучше, и он вас целует", – написал Ален-Фабьен Делон в Instagram.

В четверг появилась информация, что Ален Делон несколько недель назад перенес инсульт. Сейчас актер восстанавливается в одной из швейцарских клиник.

Ранее Алена Делона госпитализировали в связи с обострившимися приступами мигрени. В окружении актера поспешили заявить, что с ним все хорошо.