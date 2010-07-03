Названы победители конкурса "Московская весна A сappella"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Гран-при фестиваля "Московская весна A Cappella" завоевали две команды – Six Appeal из США и ONAIR из Германии. Церемония награждения победителей состоялась накануне в амфитеатре парка "Зарядье".

В оргкомитете фестиваля рассказали, что победителей и призеров определили в четырех конкурсных номинациях и в специальной категории "народные коллективы".

Коллектив Six Appeal состоит из шести вокалистов. У себя на родине они выступают на одной сцене с самыми известными поп-артистами, поют на голливудских вечеринках в честь вручения премии "Оскар". Группа Onair – победитель двух крупнейших вокальных конкурсах в Дании и Австрии. Сейчас артисты гастролируют по всему миру.

Международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella" проходил в столице в рамках одноименного общегородского фестиваля: по всей столице были открыты более 50 фестивальных площадок. На фестивале выступили 140 российских и 55 зарубежных исполнителей и коллективов.

Выбирали победителей конкурса члены профессионального жюри и москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании на сайте конкурса.

Сергей Собянин поздравил победителей фестиваля и пригласил москвичей посетить площадки фестиваля в его заключительный день.

