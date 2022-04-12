Скончалась заслуженная артистка России Светлана Авдеева

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

"...в ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой", – указано в публикации.

Авдеева посвятила свою жизнь цирку, продолжив известную артистическую династию. В Росгосцирке отметили, что за 70 лет работы она выступала на сценах Германии, Франции, Испании и ряда других стран.

Руководство и коллектив организации, а также профсоюзный комитет выразили соболезнования родным и близким Светланы Авдеевой.