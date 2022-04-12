"Калифорнию" Дастана Мадалбекова покажут в программе "The City х ВГИК"

Егор Москвитин. Фото: предоставлено гостем программы

Короткометражный фильм Дастана Мадалбекова "Калифорния" (2017 год) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК".

После показа ведущий программы Дмитрий А. Быков обсудит с кинокритиком Егором Москвитиным, как развивается конфликт глобализации и национальной идентичности на примере московского иммигранта во втором поколении. Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 13 апреля.

Ранее цикл передач для киноманов открыл фильм Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.