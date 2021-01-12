Гостем "The City. Говорим" станет певица Манижа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет российская и таджикская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, человек мира Манижа. Эфир пройдет в ночь на среду, 13 января.

Самобытная, своеобразная, особенная – так говорят о Маниже. И у нас будет шанс в этом убедиться! Зачем она стала послом ООН? Как Гражданская война в Таджикистане повлияла на ее характер и судьбу?

Смотрите встречу с певицей в эфире "The City. Говорим" в 0:10 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем программы стала создатель спортивного приложения Welps, блогер Наталья Давыдова.