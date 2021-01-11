Гостем "Ночной смены" станет блогер Наталья Давыдова

Фото: instagram.com/tetyamotya

В ночь на 12 января в гостях "Ночной смены" на телеканале Москва 24 будет один из самых популярных и влиятельных российских Instagram-блогеров – Наталья Давыдова (Тетя Мотя).

Создатель спортивного приложения Welps, блогер Наталья Давыдова расскажет, как растрясти набранные за новогодние праздники килограммы и "отключить" праздничный режим поедания всего подряд.

Смотрите встречу с блогером и телеведущей Натальей Давыдовой в эфире "Ночной смены" 11 января в 0:10 на телеканале Москва 24.