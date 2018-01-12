Стивена Сигала вновь обвинили в изнасиловании

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Звезду боевиков Стивена Сигала снова обвинили в изнасиловании, сообщает "Газета.ру". На это раз пожаловалась актриса Регина Симонс.

Она рассказала, что это произошло, когда ей было 18 лет. Сигал якобы пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок в фильме "В смертельной опасности", где он сыграл главную роль. Однако девушка оказалась единственной гостьей, и никакого празднования не было.

Модель Фавиола Дадис, ранее обвинившая артиста в домогательствах на прослушиваниях в 2002 году, добавила, что и она, и Симонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса еще в декабре.

Сам актер инцидент никак не прокомментировал.