Праправнук Достоевского назвал писателя первым в истории блогером

Великий русский писатель Федор Достоевский был первым в истории блогером, заявил праправнук классика Алексей Достоевский.

"Дневник писателя", который он в свое время затеял в 70-х годах позапрошлого века, это прямой диалог с читателем, это ответы на вопросы, волновавшие его. То есть жизнь происходящая, по сути, это – первый блог в таком литературном понимании", – заявил он во время визита в Нью-Дели.

Праправнук Достоевского рекомендовал современным читателям обратиться к этому произведению, отметив, что хотя времена изменились, людские страсти остались прежними.

"Дневник писателя" публиковался в 1876–1877 и 1880–1881 годах и представлял собой ежемесячный журнал, где Достоевский использовал разнообразные жанры – от статей и очерков до политических обзоров.

