Фильму "Рыжий" отказано в прокатном удостоверении

Фото: кадр из фильма "Рыжий"; режиссер – Семен Серзин; студии – Hype Film

Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Рыжий" режиссера Семена Серзина, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем решении министерство сослалось на подпункт "з" пункта 19 порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм. В соответствии с ним, картина не получила прокатное удостоверение из-за "иных случаев", определенных федеральными законами.

Фильм, рассказывающий о поэте Борисе Рыжем, главную роль в котором исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин, должен был выйти на экраны 12 сентября. В фильме появился и фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, который сыграл поэта Евгения Евтушенко. Действие картины разворачивается в конце 1990-х годах в Екатеринбурге.

