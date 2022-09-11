Умер оператор фильма "Приключения Электроника" Александр Полынников

Фото: ТАСС/Илья Павленко

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников умер в Москве, сообщает ТАСС.

Он ушел из жизни 8 сентября в возрасте 81 года. Прощание с ним состоится в понедельник, 12 сентября, в Хованском крематории.

Полынников скончался в результате онкологического заболевания. Последние дни жизни он находился в реанимации.

Полынников – советский и российский кинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссер, лауреат Государственной премии СССР 1982 года. Он окончил операторский факультет ВГИКа.

Среди известных работ оператора – фильмы "Приключения Электроника", "Д'Артаньян и три мушкетера". В качестве режиссера он снял фильмы "Берегите женщин", "Обнаженная в шляпе", сериалы "Возвращение Мухтара", "Кармелита".