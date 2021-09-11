В Москве появится центр кино для студенческих работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице появится центр кино для студенческих работ. Его откроют по поручению мэра Сергея Собянина, рассказал глава городского департамента культуры Александр Кибовский.

"У нас будет площадка на базе Салюта, будем показывать фильмы молодых ребят-студентов. Это очень интересные работы, которые хорошо бы увидеть не только педагогам и самим студентам, но и когда есть аудитория соответствующая", – сказал он.

Кибовский считает, что Москва является одним из значимых культурных центров мира, так как власти стараются прислушиваться к вызовам от аудитории.

"Проектов много, мы стараемся улавливать эти вызовы, которые идут от аудитории, и просто идем навстречу. Это дорога с двусторонним движением, поэтому у нас Москва является одним из крупнейших культурных мегаполисов мира", – пояснил глава департамента.

Ранее Кибовский сообщил, что отменять ограничительные меры по максимальной заполняемости залов в столичных кинотеатрах и театрах пока не планируют. Он также добавил, что также не собираются вводить систему QR-кодов, так как уже существующих ограничительных мер из-за коронавируса достаточно.