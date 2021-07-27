Московским театрам разрешили пускать зрителей по QR-кодам без ограничений

Московские театры смогут впускать максимум зрителей. Власти разрешили проводить культурные мероприятия без ограничений по заполняемости залов, если вход будет организован по QR-кодам. Постановление об этом подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. В документе также сказано, что зрителям с кодами можно не надевать маски и перчатки.

Как говорят власти, вместе с вакцинацией электронные коды несколько недель назад помогли снизить число заражений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.