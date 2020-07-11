"TVoя Москва" расскажет, как озвучить видео так, чтобы им захотели поделиться

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Дизайнер звука объединяет в себе как творческого, так и технического работника, хорошо разбирающегося в драматургии и режиссуре, в актерском мастерстве и тонко чувствующего взаимосвязь сценического, экранного действия и звукового сопровождения.

Как самостоятельно качественно озвучить свое видео в домашних условиях? Как создать настроение в медиаконтенте с помощью музыки и звуков?

Смотрите лекцию звукорежиссера, саунд-дизайнера и композитора Михаила Турпанова. Он поделится советами, как рассказать историю так, чтобы ее услышали, поняли и захотели ей поделиться. Начало 11 июля в 12:00.

Тема лекции – "Звук в медиаконтенте – что к чему и на что влияет".

О чем поговорим:

Какое впечатление вы хотели бы произвести?



Как услышат ваше видео? Поймут ли? Запомнят ли?



Как поймать настроение? Как рассказать историю?



Что сделать со звуком, чтобы вас хотя бы услышали, а в идеале поняли и захотели поделиться?



Те, кто опоздает, ищите запись лекции на сайте проекта @tvoyamoskva24

27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.