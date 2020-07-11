"TVoя Москва": все о профессии моушен-дизайнера – от арт-директора РЕН ТВ Ильи Острикова

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

В профессии моушен-дизайнер раньше были люди в основном с техническим образованием и со знанием основ программирования. Сейчас же с развитием программного обеспечения, доступного на любом компьютере, в профессию приходит все больше творческих людей, художников.

Что это за профессия и где она применима, а главное, как начать ее осваивать, узнаем из лекции арт-директора РЕН ТВ Ильи Острикова.

Начало 11 июля в 13:00.

Тема лекции – "Современные профессии: моушен-дизайн".

Запись лекции можно будет посмотреть на сайте проекта @tvoyamoskva24.

27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.