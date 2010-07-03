Солисты парижской Opera Garnier выступят на "Летних балетных сезонах" в РАМТ

Фото: предоставлено пресс-службой

Солисты парижской "Опера Гарнье" (Grand Opéra) примут участие в спектаклях "Летних балетных сезонов". Молодые талантливые танцовщики Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер исполнят главные партии в балетах "Жизель" (21 июля) и "Лебединое озеро" (23 июля).

В 2016 году Жереми-Лу Кер и Элоиз Бурдон уже танцевали на "Летних балетных сезонах" главные партии в балетах "Дон Кихот" и "Щелкунчик". А в 2017-м Жереми-Лу Кер исполнил роль Ромео в спектакле "Ромео и Джульетта".

"Я с большим уважением отношусь к российской публике и восхищаюсь российскими танцовщиками, с которыми мне довелось работать, – сказала Бурдон. – Великие балетные постановки требуют колоссальной физической работы и перфекционизма. В классическом танце свобода самовыражения кроется в поисках внутри персонажа, в работе над своим внутренним миром, которая занимает много времени и заставляет постоянно думать. Это очень трудно, но упоительно".

Элоиз Бурдон – лауреат премии Prix du Cercle Carpeaux (2010) и Prix du public, присуждаемой Ассоциацией Парижской оперы (2011). Исполняет классические балетные партии в постановках Рудольфа Нуреева "Баядерка", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот" и сольные партии в балетах Джорджа Баланчина "Тема с вариациями", "Агон", "Серенада", "Хрустальный дворец" и не только, а также партии в спектаклях "Сюита в белом" Сержа Лифаря, "Онегин" Джона Крэнко, ARTIFACT SUITE Уильяма Форсайта и "Анатомия чувств" Уэйна МакГрегора.



Фото: предоставлено пресс-службой

"Для меня большая радость и честь танцевать для российской публики. Она по-хорошему ненасытна, любит балет и требует от тебя полного включения, отдачи, – добавил Кер. – Конечно, танцевать для такого зрителя – искушенного, насмотренного – ответственно. Но от танца испытываешь не столько напряжение, сколько удовольствие! Мне нравится, что "Летние балетные сезоны" дают публике возможность увидеть множество классических балетных постановок в исполнении разных трупп. Не знаю других стран, в которых это было бы столь же легко и доступно. На мой взгляд, для москвичей и гостей столицы это большой подарок и удача".

Жереми-Лу Кер – лауреат третьей премии и бронзовой медали на Международном конкурсе артистов балета в Варне (2014). Исполняет классические партии в постановках Рудольфа Нуреева "Баядерка", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта" и "Золушка", в балетах "Пахита" и "Сильфида" Пьера Лакотта, "Ручей" Жана Гийома Барта, "Серенада" и "Блудный сын" Джорджа Баланчина и других.



"Летние балетные сезоны" – уникальный марафон, классика нон-стоп в самом центре столицы. Ежедневно с 1 июля по 28 августа на сцене – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В этом году в репертуаре "Летних балетных сезонов" 10 известных классических балетов – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Льва Иванова, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена и Александра Горского.

Начало спектаклей в 19:00, рекомендуемый возраст 6+. Все спектакли идут в сопровождении оркестра. Цена билетов – от 700 до 3000 рублей.