Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

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Британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).

Также в церемонии открытия примут участие российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

Церемония открытия ЧМ-2018 состоится 14 июня на стадионе "Лужники". Она начнется за 30 минут до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

На открытие чемпионата мира приедут более 10 глав государств.

Автомобилистов во время открытия турнира глава города попросил использовать общественный транспорт. ЦОДД займется контролем дорожной ситуации в городе и области на маршрутах движения болельщиков и команд. На месте регулировать потоки будут ГИБДД и сотрудники "Дорожного патруля", прошедшие обучение английскому языку.

Об обстановке на дорогах у стадионов горожан проинформируют почти 30 специальных мобильных экранов. На них покажут путь до арен, а также основные перекрытия в городе.

Ранее в Москве на территории "Лужников" начал работу оперативный штаб чемпионата мира по футболу. Он создан для мониторинга ситуации и решения вопросов, которые могут возникнуть во время мундиаля. В составе штаба – представители столичных органов власти и силовых ведомств. Члены специальной рабочей группы уже приступили к ежедневному дежурству.

На открытии штаба Сергей Собянин отметил: горожане привыкли к большим мероприятиям, однако такие масштабные как чемпионат мира в столице бывают редко. Мэр также призвал работодателей дать москвичам выходной в день старта турнира.