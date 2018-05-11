11 мая 2018, 17:47Культура
Прощание с режиссером Эрнестом Ясаном пройдет 14 мая
Фото: кадр из "Фильм о фильме", режиссеры Алла Герц, Татьяна Вольская, Михаил Ананьев и др.
Прощание с режиссером Эрнестом Ясаном пройдет 14 мая на территории киностудии "Ленфильм", сообщает "Вечерняя Москва".
Церемония состоится в четвертом павильоне в 12:00. В этот же день тело режиссера кремируют.
Эрнест Ясан ушел из жизни 10 мая в возрасте 82 лет. Режиссер скончался в больнице Санкт-Петербурга, куда он попал в тяжелом состоянии в результате ДТП.
Ясан снял более десяти художественных лент. Среди них: "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".