Фото: кадр из "Фильм о фильме", режиссеры Алла Герц, Татьяна Вольская, Михаил Ананьев и др.

Прощание с режиссером Эрнестом Ясаном пройдет 14 мая на территории киностудии "Ленфильм", сообщает "Вечерняя Москва".

Церемония состоится в четвертом павильоне в 12:00. В этот же день тело режиссера кремируют.

Эрнест Ясан ушел из жизни 10 мая в возрасте 82 лет. Режиссер скончался в больнице Санкт-Петербурга, куда он попал в тяжелом состоянии в результате ДТП.

Ясан снял более десяти художественных лент. Среди них: "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".