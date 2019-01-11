Продюсеры "Оскара" планируют собрать на сцене звезд Marvel

Продюсеры премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" намерены пригласить на сцену как можно больше звезд медиа-франшизы Marvel Cinematic Universe, сообщает The Hollywood Reporter.
Рассматривается вариант проведения церемонии в 2019 году без основного ведущего. Актер Кевин Харт отказался от этого – он не хочет, чтобы внимание от артистов было отвлечено на него. Также он извинился за свои прежние высказывания в отношении ЛГБТ.
Организаторы награждения решили сделать ставку на известных личностях, которые будут представлять номинантов и победителей. Издание отмечает, что для American Broadcasting Company появление звезд "Мстителей" поможет привлечь к экранам зрителей. Дело в том, что аудитория "Оскара" в последнее время сократилась почти на 20 процентов.
91-я церемония вручения главной кинопремии США состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Номинанты пока не названы. Известно, что за премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" будут бороться девять фильмов.
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