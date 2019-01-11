Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:27

Продюсеры "Оскара" планируют собрать на сцене звезд Marvel

культура за рубежом

13:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Ian West

Продюсеры премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" намерены пригласить на сцену как можно больше звезд медиа-франшизы Marvel Cinematic Universe, сообщает The Hollywood Reporter.

Рассматривается вариант проведения церемонии в 2019 году без основного ведущего. Актер Кевин Харт отказался от этого – он не хочет, чтобы внимание от артистов было отвлечено на него. Также он извинился за свои прежние высказывания в отношении ЛГБТ.

Организаторы награждения решили сделать ставку на известных личностях, которые будут представлять номинантов и победителей. Издание отмечает, что для American Broadcasting Company появление звезд "Мстителей" поможет привлечь к экранам зрителей. Дело в том, что аудитория "Оскара" в последнее время сократилась почти на 20 процентов.

91-я церемония вручения главной кинопремии США состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Номинанты пока не названы. Известно, что за премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" будут бороться девять фильмов.

культура за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика