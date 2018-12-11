Церемония "Оскара" в 2019 году может пройти без ведущего

Фото: ТАСС/Ian West
Киноакадемия США рассматривает вариант проведения церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году без ведущего. Об этом сообщает издание Variety.
Вместо одного ведущего церемонию могут попеременно вести несколько человек, пояснили в академии. Как пишет издание, стремление оградить себя от рисков может стать фатальным для академии. Тем более, что аудитория "Оскара" в последнее время сократилась почти на 20 процентов.
Ранее стало известно, что актер Кевин Харт отказался от предложения стать ведущим церемонии "Оскар", которая состоится в февраля 2019 года. Актер не хочет, чтобы внимание от артистов было отвлечено на него. Также он извинился за свои прежние высказывания в отношении ЛГБТ.
В киноакадемии решение Харта восприняли с удивлением, и руководство "в панике", так как запасных вариантов на роль ведущего не было.
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