Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 05:15

Фильм "Собибор" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

культура

18 декабря, 05:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: AP/Matt Sayles

Опубликован список из девяти фильмов, которые будут бороться в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает "Вечерняя Москва".

Российская картина "Собибор" в шорт-лит не попала. Шесть из девяти фильмов выбрали члены киноакадемии, еще три – профильный комитет.

В список вошли "Птицы прохода" (Колумбия), "Виновный" (Дания), "Никогда не отводи взгляд" (Германия), "Магазинные воришки" (Япония), "Капернаум" (Ливан), "Рим" (Мексика), "Холодная война" (Польша) и "Пылающий" (Южная Корея).

Кроме того, в число претендентов на премию попала драма Сергея Дворцевого "Айка", представляющая Казахстан. В ней рассказывается о том, как киргизская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве.

Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января. 91-я церемония вручения "Оскара" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

Фильм-нарезка с видерегистраторов "Дорога" (The Road Movie) петербургского режиссера Дмитрия Калашникова ранее вошел в список из 166 документальных кинокартин, претендующих на получение "Оскара".

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика