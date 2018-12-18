Фильм "Собибор" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Опубликован список из девяти фильмов, которые будут бороться в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает "Вечерняя Москва".
Российская картина "Собибор" в шорт-лит не попала. Шесть из девяти фильмов выбрали члены киноакадемии, еще три – профильный комитет.
В список вошли "Птицы прохода" (Колумбия), "Виновный" (Дания), "Никогда не отводи взгляд" (Германия), "Магазинные воришки" (Япония), "Капернаум" (Ливан), "Рим" (Мексика), "Холодная война" (Польша) и "Пылающий" (Южная Корея).
Кроме того, в число претендентов на премию попала драма Сергея Дворцевого "Айка", представляющая Казахстан. В ней рассказывается о том, как киргизская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве.
Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января. 91-я церемония вручения "Оскара" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.
Фильм-нарезка с видерегистраторов "Дорога" (The Road Movie) петербургского режиссера Дмитрия Калашникова ранее вошел в список из 166 документальных кинокартин, претендующих на получение "Оскара".
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