Скончалась звезда фильма Клинта Иствуда Верна Блум

Фото: кадр из фильма Badge 373, режиссер Howard W. Koch
В США скончалась актриса Верна Блум, получившая известность благодаря фильму "Зверинец". По данным СМИ, 80-летняя кинозвезда продолжительное время страдала от деменции, сообщает ТАСС.
Она умерла в городе Бар-Харбор, штат Мэн. У Блум остались муж, с которым она прожила в браке 49 лет, и сын.
Верна Блум родилась в 1938 году. Карьеру она начинала в театрах, а в 1969 году дебютировала в фильме "Холодным взором". В 1977 году она снялась вместе с Фрэнком Синатрой в картине "Контракт на Черри-стрит", тем самым исполнив свою мечту.
Актриса за свою жизнь успела поработать с такими деятелями кино, как Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд. Одной из последних работ Блум была роль в драме Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа".
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