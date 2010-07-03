Театр классического балета отметит Новый год с "Щелкунчиком"

Фото: предоставлено пресс-службой Театра классики балета
Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва традиционно завершит год серией показов балета "Щелкунчик". Предпраздничные представления пройдут с 26 по 30 декабря в театрально-концертном зале МИСИС – площадка расположена рядом с метро "Октябрьская", по соседству с музеем "Гараж", "Новой Третьяковкой" и Парком культуры им. Горького.
В новогодние каникулы зрители смогут увидеть спектакль 3 января. В фойе театра гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вместе зажечь праздничную елку.
Знаменитая новогодняя сказка в версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранила классическую хореографию Василия Вайнонена, при этом почти весь первый акт был поставлен заново и максимально приближен к сказке Гофмана. По традиции в спектакле наряду с профессиональными танцорами участвуют дети.
В "Щелкунчике" театра классического балета детство Маши окружено атмосферой любви. В балете появились потерявшая голову от влюбленности старшая сестра Луиза, ее жених Ганс, а также королева Мышильда, которая мечтает женить на Маше своего любимого семиглавого Принца-мышонка. Даже бабушка и дедушка выходят на сцену не просто для того, чтобы повеселиться на празднике, – они воплощают трогательную любовь, которую пронесли через всю жизнь. Кроме того, если традиционный спектакль завершается свадьбой Маши и Принца, у Касаткиной и Василёва на этом история не заканчивается: Маша просыпается и чувствует, что во сне с ней произошли незримые изменения. После встречи с племянником Дроссельмейера, явно напоминающим сказочного Принца, сердце девушки начинает учащенно биться, и она понимает, что ее детство закончилось, началась новая жизнь.
Билеты доступны по ссылке.
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