Театр классического балета отметит Новый год с "Щелкунчиком"

Фото: предоставлено пресс-службой Театра классики балета

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва традиционно завершит год серией показов балета "Щелкунчик". Предпраздничные представления пройдут с 26 по 30 декабря в театрально-концертном зале МИСИС – площадка расположена рядом с метро "Октябрьская", по соседству с музеем "Гараж", "Новой Третьяковкой" и Парком культуры им. Горького.

В новогодние каникулы зрители смогут увидеть спектакль 3 января. В фойе театра гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вместе зажечь праздничную елку.

Знаменитая новогодняя сказка в версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранила классическую хореографию Василия Вайнонена, при этом почти весь первый акт был поставлен заново и максимально приближен к сказке Гофмана. По традиции в спектакле наряду с профессиональными танцорами участвуют дети.

В "Щелкунчике" театра классического балета детство Маши окружено атмосферой любви. В балете появились потерявшая голову от влюбленности старшая сестра Луиза, ее жених Ганс, а также королева Мышильда, которая мечтает женить на Маше своего любимого семиглавого Принца-мышонка. Даже бабушка и дедушка выходят на сцену не просто для того, чтобы повеселиться на празднике, – они воплощают трогательную любовь, которую пронесли через всю жизнь. Кроме того, если традиционный спектакль завершается свадьбой Маши и Принца, у Касаткиной и Василёва на этом история не заканчивается: Маша просыпается и чувствует, что во сне с ней произошли незримые изменения. После встречи с племянником Дроссельмейера, явно напоминающим сказочного Принца, сердце девушки начинает учащенно биться, и она понимает, что ее детство закончилось, началась новая жизнь.