Гостем "The City. Говорим" станет сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус

Фото: instagram.com/alexander_us

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус. Смотрите эфир в 0:20 в ночь на четверг, 11 ноября.

Sila Sveta – одна из самых известных студий, специализирующихся на стейдж-дизайне. С помощью света они меняют реальность и превращают любые поверхности в арт-объекты. В портфеле команды работа с Drake, Cardi B, Billie Eilish, H.E.R., Alexander Wang, Иваном Дорном, Полиной Гагариной и другими звездами. Студия создавала видеоконтент для международных брендов и фестивалей.

В беседе с ведущим Дмитрием А. Быковым сооснователь студии расскажет, когда все искусство станет цифровым и как российскому бренду стать по-настоящему мировым.

Ранее гостем программы стал музыкальный критик Николай Овчинников.